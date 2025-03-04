Слот — Оливеру: "Если мы не выиграем лигу, я, б***ь, буду винить тебя"

FA раскрыла, что на самом деле главный тренер "Ливерпуля" Арне Слот сказал рефери Майклу Оливеру после дерби против "Эвертона" в прошлом месяце.

Напомним, после упущенной на последних секундах победы на "Гудисон Парк" (2:2) Слот и его ассистент Сипке Хюльсхофф получили от Оливера по красной карточке.



Позже FA наказала Слота дисквалификацией на два матча и штрафом на 70,000 фунтов, а сегодня Ассоциация опубликовала отчет независимой комиссии, принявшей соответствующее решение.



Оказывается, Оливер утверждал, что Слот вступил с ним в диалог в "конфликтной и агрессивной" манере, сказав, что Майкл, "б***ь, свистел им все". Также Арне язвительно заявил, что, как он надеется, Майкл "гордится своей работой".



Минуту спустя Слот снова подошел к Оливеру, пожал руку и сказал: "Если мы не выиграем лигу, я, б***ь, буду винить тебя". Сам Арне это отрицал и настаивал на более мягкой формулировке, однако комиссия решила сочла факт таких слов доказанным.



Как напоминает The Guardian, Слот уже отбыл один матч своей дисквалификации. Вторым будет домашнее противостояние с занимающим последнее место в Премьер-Лиге "Саутгемптоном" в ближайшую субботу.