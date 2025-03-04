Слот — Оливеру: "Если мы не выиграем лигу, я, б***ь, буду винить тебя"

Майкл Оливер и Арне Слот FA раскрыла, что на самом деле главный тренер "Ливерпуля" Арне Слот сказал рефери Майклу Оливеру после дерби против "Эвертона" в прошлом месяце.

Напомним, после упущенной на последних секундах победы на "Гудисон Парк" (2:2) Слот и его ассистент Сипке Хюльсхофф получили от Оливера по красной карточке.

Позже FA наказала Слота дисквалификацией на два матча и штрафом на 70,000 фунтов, а сегодня Ассоциация опубликовала отчет независимой комиссии, принявшей соответствующее решение.

Оказывается, Оливер утверждал, что Слот вступил с ним в диалог в "конфликтной и агрессивной" манере, сказав, что Майкл, "б***ь, свистел им все". Также Арне язвительно заявил, что, как он надеется, Майкл "гордится своей работой".

Минуту спустя Слот снова подошел к Оливеру, пожал руку и сказал: "Если мы не выиграем лигу, я, б***ь, буду винить тебя". Сам Арне это отрицал и настаивал на более мягкой формулировке, однако комиссия решила сочла факт таких слов доказанным.

Как напоминает The Guardian, Слот уже отбыл один матч своей дисквалификации. Вторым будет домашнее противостояние с занимающим последнее место в Премьер-Лиге "Саутгемптоном" в ближайшую субботу.


Метки FA, Ливерпуль, Оливер, Премьер-Лига, рефери, Слот, Эвертон

Автор mihajlo   

Дата 04.03.2025 19:00

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  1. lfcallday 04.03.2025 19:05 # lfcallday
    включил режим фергюсона, настоящый князь

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  2. gameboy 04.03.2025 19:04 # gameboy
    Арне Слох

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