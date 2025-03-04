"Ньюкасл" снизил убыток до 11.1 млн. фунтов в сезоне 2023/24

"Ньюкасл" объявил об убытке в 11.1 млн. фунтов по итогам прошлого сезона, после вычета налогов.

Несмотря на отрицательный баланс, "Ньюкаслу" удалось значительно снизить убыток, потому что в предыдущие 12 месяцев клуб с "Сент-Джеймс Парк" ушел в минус на 71.8 млн. фунтов.



Как сообщает BBC, в отчетный период "Ньюкасл" нарастил свои доходы на 28% — с 250.3 до 320.3 млн. фунтов.



Только призовых за выступление в Лиге Чемпионов "Ньюкасл" получил от УЕФА на 29.8 млн. фунтов. Доходы от коммерческой деятельности взлетели на 90% — до 83.6 млн. фунтов.



В указанный период "Ньюкасл" выручил 70 млн. фунтов с продаж игроков вроде Аллана Сен-Максимена, Эллиотта Андерсона и Янкубы Минте, чьи переходы были завершены до крайней даты отчета 30 июня 2024. Это позволило "сорокам" остаться в рамках правил финансового фейр-плей Премьер-Лиги.