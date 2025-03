Фанатов МЮ просят прийти на матч с "Арсеналом" в черном

Болельщики "Манчестер Юнайтед" запланировали новую акцию протеста, которая пройдет перед матчем Премьер-Лиги против "Арсенала".

В ближайшее воскресенье "Юнайтед" примет на своем поле "Арсенал". К этому матчу команда Рубена Аморима подходит, занимая 14-е место в таблице и едва вылетев из Кубка Англии.



Как сообщает Evening Standard, организатором новой акции протеста против семейства Глэйзеров и сэра Джима Рэтклиффа, владеющих "Юнайтед", является объединение болельщиков The 1958.



В опубликованном заявлении The 1958 утверждает, что их клуб "медленно умирает перед нашими глазами, на поле и за его пределами", и что МЮ грозит "финансовый армагеддон".



Поэтому The 1958 просит всех фанатов прийти на матч против "Арсенала" в черной одежде.