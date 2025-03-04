Фанатов МЮ просят прийти на матч с "Арсеналом" в черном

Фанаты Манчестер Юнайтед Болельщики "Манчестер Юнайтед" запланировали новую акцию протеста, которая пройдет перед матчем Премьер-Лиги против "Арсенала".

В ближайшее воскресенье "Юнайтед" примет на своем поле "Арсенал". К этому матчу команда Рубена Аморима подходит, занимая 14-е место в таблице и едва вылетев из Кубка Англии.

Как сообщает Evening Standard, организатором новой акции протеста против семейства Глэйзеров и сэра Джима Рэтклиффа, владеющих "Юнайтед", является объединение болельщиков The 1958.

В опубликованном заявлении The 1958 утверждает, что их клуб "медленно умирает перед нашими глазами, на поле и за его пределами", и что МЮ грозит "финансовый армагеддон".

Поэтому The 1958 просит всех фанатов прийти на матч против "Арсенала" в черной одежде.


Метки болельщики, Манчестер Юнайтед

Автор mihajlo   

Дата 04.03.2025 17:00

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Последние комментарии:




  1. shearer1 04.03.2025 18:21 # shearer1
    Команда развивается...

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  2. gameboy 04.03.2025 17:40 # gameboy
    Еее бой
    Нужно посмотреть будет)))

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