"Тоттенхэм" считает себя фаворитом в борьбе за Диблинга

"Тоттенхэм" считает себя фаворитом в борьбе за вингера "Саутгемптона" Тайлера Диблинга.

Игра Диблинга является одним из немногих ярких моментов в печальном для "Саутгемптона" сезоне, по итогам которого "святые", вероятно, вернутся в Чемпионшип.



После окончания этого сезона у Диблинга останется только 12 месяцев по действующему контракту, и Тайлер недоволен условиями новой сделки, которую ему предлагает "Саутгемптон".



Поэтому с высокой вероятностью "Саутгемптону" придется подать Диблинга летом, и "Тоттенхэм" уверен, что сможет опередить другие заинтересованные в Тайлере клубы, включая "Ньюкасл" и "Астон Виллу".



По информации talkSPORT, президент "Тоттенхэма" Даниэль Леви также верит, что сможет сбить цену за 19-летнего англичанина, которого "Саутгемптон" оценивает в 50 миллионов фунтов в данный момент.