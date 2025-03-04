Мерсон: "Ливерпуль" не победит в Париже"

Эксперт Sky Sports Пол Мерсон уверен, что "Ливерпуль" не выиграет первый матч 1/8 финала Лиги Чемпионов против французского ПСЖ.

В среду вечером "Ливерпулю" предстоит сразиться в Париже с набравшей устрашающий ход командой Луиса Энрике.



По мнению Мерсона, ПСЖ просто не может позволить себе проиграть дома, учитывая выезд на "Энфилд" на следующей неделе.



"Я не представляю, что "Ливерпуль" одержит победу в гостях у ПСЖ. Но они обязаны вернуться домой минимум с ничьей".



"Это тот матч, в которой любая из двух команд может решить судьбу противостояния в течение 45 минут, если другая выключится из игры. Поэтому это и есть хорошее кубковое противостояние. Обе команды могут абсолютно разорвать вас в клочья".



"Мы убедились в этом по матчу ПСЖ против "Манчестер Сити", с четырьмя голами во втором тайме, а также мы видели, что "Ливерпуль" крушит команды. Я не ожидаю этого здесь".



"ПСЖ стал настоящей командой сейчас. У них больше нет кучи суперзвезд. Они решили двигаться в другом направлении, и это сработало. Со всеми этими игроками, которыми они обладали в прошлом, они никогда не выглядели командой, которая может выиграть Лигу Чемпионов".



"ПСЖ не может позволить себе проиграть первую встречу, потому что ответная встреча, при атмосфере "Энфилда", будет другим матчем", — сообщил Мерсон Sky Sports.