Тимбер хочет "сменить тему" с помощью победы над ПСВ

Защитник "Арсенал" Юрриен Тимбер считает, что матч Лиги Чемпионов против голландского ПСВ дает его команде возможность "сменить тему".

В последнее время не утихают разговоры о беззубости ослабленной травмами атаки "Арсенала" и о том, что это, возможно, стоило "канонирам" титула Премьер-Лиги.



"Арсенал" сам подогревает эти разговоры, не сумев забить в двух последних матча, против "Вест Хэма" и "Ноттингем Форест", однако впереди первый матч 1/8 финала Лиги Чемпионов, и Тимбер с партнерами хотят это прекратить.



"Думаю, у нас есть мотивация. На групповой стадии мы были действительно хороши, у нас хорошая команда. Это будет красивый матч и возможность сменить тему с помощью победы".



"Я не вижу, чтобы вокруг нас была негативная атмосфера, но мы через многое прошли, особенное в последние пару недель. Таком наш вызов, и мы должны на него откликнуться".



"Мы должны забить завтра, мы должны одержать победу, и в Лиге Чемпионов у тебя есть только два матча без второго шанса, поэтому мы должны постараться в этом матче", — цитирует Тимбера The Guardian.