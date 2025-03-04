"Саутгемптон" планирует уволить Юрича

"Саутгемптон" планирует уволить своего главного тренера Ивана Юрича в конце сезона.

Юрич возглавил "Саутгемптон" только в декабре, сменив на "Сент-Мэри" Расселла Мартина, который и вывел "святых" в Премьер-Лигу по итогам прошлого сезона.



Смена главного тренера никак не помогла "Саутгемптону", который укрепился на самом дне Премьер-Лиги и на всех парах спешит назад в Чемпионшип.



Имея девять очков, в остатке сезона "Саутгемптон" лишь может попытаться избежать участи стать худшей командой Премьер-Лиги всех времен, которой остается "Дерби" с 11 баллами в кампании 2007/08.



И хотя контракт Юрича рассчитан до лета 2026, хорватский специалист не будет тренировать "Саутгемптон" во втором английском дивизионе.



Как сообщает The Sun, боссы "Саутгемптона" собираются пригласить 35-летнего Данни Реля из "Шеффилд Уэнсдей" на место Юрича.