"Саутгемптон" планирует уволить Юрича

Иван Юрич "Саутгемптон" планирует уволить своего главного тренера Ивана Юрича в конце сезона.

Юрич возглавил "Саутгемптон" только в декабре, сменив на "Сент-Мэри" Расселла Мартина, который и вывел "святых" в Премьер-Лигу по итогам прошлого сезона.

Смена главного тренера никак не помогла "Саутгемптону", который укрепился на самом дне Премьер-Лиги и на всех парах спешит назад в Чемпионшип.

Имея девять очков, в остатке сезона "Саутгемптон" лишь может попытаться избежать участи стать худшей командой Премьер-Лиги всех времен, которой остается "Дерби" с 11 баллами в кампании 2007/08.

И хотя контракт Юрича рассчитан до лета 2026, хорватский специалист не будет тренировать "Саутгемптон" во втором английском дивизионе.

Как сообщает The Sun, боссы "Саутгемптона" собираются пригласить 35-летнего Данни Реля из "Шеффилд Уэнсдей" на место Юрича.


Метки Рель, Саутгемптон, тренеры, Шеффилд Уэнсдей, Юрич

Автор mihajlo   

Дата 04.03.2025 13:00

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  1. sufferwell 04.03.2025 13:14 # sufferwell
    Этот Юрич хуесос, а не тренер. Я бы ему даже фк Строммашина не доверил тренировать

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