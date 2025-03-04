Британцы продолжают удерживать деньги с продажи "Челси"

2.5 млрд. фунтов с продажи "Челси" до сих пор не дошли до Украины и остаются на замороженном банковском счету в Великобритании.

В 2022 году российский олигарх Роман Абрамович, оказавшись под британскими и европейскими санкциями, был вынужден продать "Челси", причем сделал это в спешке, потому что персональные санкции начали вредить "синим" — клубу со "Стэмфорд Бридж" всерьез грозила ликвидация.



Продавая "Челси", Абрамович заключил с британским правительством соглашение, что вырученные за футбольный клуб деньги пойдут жертвам военных действий в Украине.



Однако спустя три года после начала полномасштабного военного конфликта в Украине британцы не спешат переводить предусмотренные на благотворительные цели деньги.



Как сообщает Daily Star со ссылкой на представителям правозащитной организации Redress, британское правительство даже не называет причину этой задержки. Кроме того, до сих пор не определены принципы распределения этих 2.5 млрд. фунтов.



Ранее считалось, что причина может быть в упомянутом соглашении с Абрамовичем, который настаивает, что от военных действий пострадали жители не только Украины, но и России, а значит выплаты положены и тем, и другим.