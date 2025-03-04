Мерсон: "Арсеналу" будет проще выиграть Премьер-Лигу, чем Лигу Чемпионов"

Легенда "Арсенала" Пол Мерсон считает, что "канонирам" будет проще выиграть Премьер-Лигу, чем Лигу Чемпионов в этом сезоне.

В результате жеребьевки соперником "Арсенала" по 1/8 финала Лиги Чемпионов стал ПСВ, однако это Мерсон уже не думает, что "канонирам" будет легко, учитывая эпидемию травм среди атакующих игроков, не говоря уже о более поздних стадиях европейского соревнования.



"Это был бы славный жребий, если бы "Арсенал" мог рассчитывать на всех своих игроков, но сейчас, без огневой мощи, я не представляю, что они снесут ПСВ. Это превратилось в непростое противостояние".



"Арсенал" не забивал в двух своих последних матчах, а против "Лестера", который пропускает голы ради веселья, они забили только в последние 10 минут".



"Надеюсь, Микель Артета перестанет играть с Микелем Мерино впереди. Это не укладывается у меня в голове. Я знаю, что он вышел против "Лестера" и забил дважды, но "Лестер" есть "Лестер", они не очень хороши".



"Я бы сыграл с Рахимом Стерлингом впереди. Он подвижен. Против Мерино защитники были бы счастливы играть каждый день недели, он не центральный нападающий. По крайней мере, Стерлинг играл там прежде".



"Это будет опасный матч. Я бы ожидал, что "Арсенал" пройдет дальше, но далеко идущих выводов из этого делать не стоит. Я не представляю, что они далеко продвинутся".



"Борьба за титул для них закончена, и их сезон зависит от Лиги Чемпионов, но даже если они пройдут дальше, в четвертьфинале им придется сыграть против "Реала" или "Атлетико" — и "Реал" перестрелял бы "Арсенал".



"В полуфинале им бы пришлось сыграть с "Ливерпулем" или вроде того. Наверно, выиграть Премьер-Лигу с 13 очками отставания будет проще".



"45 плохих минут, и ты можешь вылететь из соревнования. Я не представлю, что "Арсенал" сможет кого-нибудь раздавить за 45 минут. У "Арсенала" просто нет огневой мощи для этого", — сообщил Мерсон Sky Sports.