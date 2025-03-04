Артета: "Мы можем вывести свою игру на другой уровень"

Главный тренер "Арсенала" Микель Артета уверен, что его команда способна вывести свою игру на "другой уровень" в остатке сезона, несмотря на травмы.

К первой встрече с ПСВ в 1/8 финала Лиги Чемпионов "Арсенал" подходит, не забивая два матча кряду, чего не случалось с мая 2023.



"Арсенал" уступает уже 13 очков лидирующему в Премьер-Лиге "Ливерпулю", однако Артета видит внутренние ресурсы, за счет которых "канониры" могут ускориться.



"Как я собираюсь заставить игроков снова поверить в себя? Объясняя, как мы собираемся сделать это и почему мы делаем определенные вещи. А затем стараясь исполнить это наилучшим образом".



"В двух последних матчах была очень другая игра в плане качества. Мы не добивались желаемого результата, но определенно играли лучше соперника, особенно в последнем матче".



"Мы все еще можем повысить обороты и вывести свою игру на другой уровень. На такого рода стадии все зависит от того, сможете ли вы повысить свои стандарты и уровень".



"Каждый отдельный человек должен стараться изо всех сил. Когда мы делаем это, то — с имеющимся составом и связями между нами — мы являемся действительно сильной командой", — цитирует Артету Sky Sports.