"Ливерпуль" обсуждает новый контракт с Брэдли

"Ливерпуль" вступил в переговоры со своим правым защитником Конором Брэдли о новом долгосрочном контракте на улучшенных условиях.

Свой действующий контракт до 2027 года Брэдли заключил только 15 месяцев назад, в декабре 2023. С тех пор Конор дебютировал в Премьер-Лиге и стал более-менее регулярно играть за первую команду, пуская и оставаясь за спиной у Трента Александер-Арнольда.



В этом сезоне Брэдли, который в данный момент отсутствует с травмой задней поверхности бедра, сыграл уже 22 матча — на один меньше, чем за весь прошлый.



Важность 21-летнего игрока сборной Северной Ирландии для команды Арне Слота может только вырасти, если упомянутый Александер-Арнольд уйдет свободным агентом в "Реал" в конце сезона.



Если верить Liverpool Echo, "Ливерпуль" уже продвигается в переговорах с представителями Брэдли о новой сделке.



The Sun добавляет, что сейчас Брэдли получает только 10,000 фунтов в неделю. Новый пятилетний контракт позволит Конору увеличить свою зарплату до 75,000 фунтов в неделю.