FA ответила на критику Гвардиолы насчет игрового мяча Кубка Англии
FA ответила на замечания главного тренера "Манчестер Сити" Хосепа Гвардиолы по поводу игрового мяча в Кубке Англии.
Напомним, после победы 3:1 над "Плимутом" в Кубке Англии в минувшее воскресенье, Гвардиола выразил свое недовольство игровым мячом в этом турнире, а также в Кубке Лиги.
Гвардиола посетовал, что мяч слишком часто шел выше ворот после ударов, которые обычно оказываются точными, однако в FA уверены, что снаряд здесь не при чем.
"Мяч Ultimax Pro от Mitre, используемый в Кубке Англии и других соревнованиях под эгидой FA, был испытан в соответствии с тестированием ФИФА".
"Все вещи в профессиональным футболе должны соответствовать стандартам качества ФИФА, и этот мяч отвечает всем требованиям".
Как и Mitre, мы понимаем, что предпочтения носят субъективный характер, но мы уверены, что этот мяч проявляет себя хорошо".
"Пока что в этом розыгрыше соревнования было забито 350 голов, что повышает интерес к столь конкурентному турниру", — сообщил официальный представитель FA.
04.03.2025 08:00
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