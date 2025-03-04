FA ответила на критику Гвардиолы насчет игрового мяча Кубка Англии

FA ответила на замечания главного тренера "Манчестер Сити" Хосепа Гвардиолы по поводу игрового мяча в Кубке Англии.

Напомним, после победы 3:1 над "Плимутом" в Кубке Англии в минувшее воскресенье, Гвардиола выразил свое недовольство игровым мячом в этом турнире, а также в Кубке Лиги.



Гвардиола посетовал, что мяч слишком часто шел выше ворот после ударов, которые обычно оказываются точными, однако в FA уверены, что снаряд здесь не при чем.



"Мяч Ultimax Pro от Mitre, используемый в Кубке Англии и других соревнованиях под эгидой FA, был испытан в соответствии с тестированием ФИФА".



"Все вещи в профессиональным футболе должны соответствовать стандартам качества ФИФА, и этот мяч отвечает всем требованиям".



Как и Mitre, мы понимаем, что предпочтения носят субъективный характер, но мы уверены, что этот мяч проявляет себя хорошо".



"Пока что в этом розыгрыше соревнования было забито 350 голов, что повышает интерес к столь конкурентному турниру", — сообщил официальный представитель FA.