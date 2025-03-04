"Арсенал" узнал, сколько будет стоить Шешко

"Арсенал" узнал, сколько будет стоить нападающий немецкого "РБ Лейпциг" Беньямин Шешко грядущим летом.

Шешко выглядит, пожалуй, наиболее реалистичным вариантом для "Арсенала" по укреплению позиции нападающего в летнее трансферное окно.



До сих пор лишь ходили слухи о джентльменской договоренности, благодаря которой Шешко сможет беспрепятственно покинуть "РБ Лейпциг" ради большого клуба.



Однако Sky Sport Germany в эксклюзивном материале утверждает, что рассчитанный до 2029 года контракт Шешко содержит пункт о выкупе, и активировать этот пункт можно будет уже с грядущего лета.



В данный момент сумма отступных за Шешко составляет около 70 миллионов евро (58 млн. фунтов), но за счет индивидуальных и командных успехов она может вырасти до 80 млн. евро (66 млн. фунтов).



Источник добавляет, что все ведущие английские клубы, включая "Арсенал", "Манчестер Юнайтед" и "Тоттенхэм", обозначили свой интерес к Шешко. Лишь "Манчестер Сити" не собирается приглашать Беньямина.



Шешко весьма уверенно проводит свой дебютный сезон за "РБ Лейпциг", забив 10 голов и отдав четыре результативные передачи в Бундеслиге. Еще четырежды 21-летний словенец отличился в Лиге Чемпионов.