"Арсенал" узнал, сколько будет стоить Шешко

Беньямин Шешко "Арсенал" узнал, сколько будет стоить нападающий немецкого "РБ Лейпциг" Беньямин Шешко грядущим летом.

Шешко выглядит, пожалуй, наиболее реалистичным вариантом для "Арсенала" по укреплению позиции нападающего в летнее трансферное окно.

До сих пор лишь ходили слухи о джентльменской договоренности, благодаря которой Шешко сможет беспрепятственно покинуть "РБ Лейпциг" ради большого клуба.

Однако Sky Sport Germany в эксклюзивном материале утверждает, что рассчитанный до 2029 года контракт Шешко содержит пункт о выкупе, и активировать этот пункт можно будет уже с грядущего лета.

В данный момент сумма отступных за Шешко составляет около 70 миллионов евро (58 млн. фунтов), но за счет индивидуальных и командных успехов она может вырасти до 80 млн. евро (66 млн. фунтов).

Источник добавляет, что все ведущие английские клубы, включая "Арсенал", "Манчестер Юнайтед" и "Тоттенхэм", обозначили свой интерес к Шешко. Лишь "Манчестер Сити" не собирается приглашать Беньямина.

Шешко весьма уверенно проводит свой дебютный сезон за "РБ Лейпциг", забив 10 голов и отдав четыре результативные передачи в Бундеслиге. Еще четырежды 21-летний словенец отличился в Лиге Чемпионов.


Метки Арсенал, РБ Лейпциг, Шешко

Автор mihajlo   

Дата 04.03.2025 07:00

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