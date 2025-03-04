Анонс матча ПСВ — "Арсенал"

Во вторник вечером "Арсенал" проведет первый матч 1/8 финала Лиги Чемпионов, сыграв на выезде с голландским ПСВ.

Если "Арсенал" напрямую попал из общего этапа Лиги Чемпионов в плей-офф, то ПСВ пришлось преодолеть стыковой раунд, где представитель Эредивизии взял верх над "Ювентусом" со счетом 4:3 по сумме двух матчей.



Как и "Арсенал" в Премьер-Лиге, ПСВ в Эредивизии занимает второе место. При этом подопечные Микеля Артеты с мечтами на титул уже практически попрощались, и успех их сезона теперь почти полностью зависит от Лиги Чемпионов.



- "Арсенал" проиграл только один из 14 последних матчей против голландских команд в Лиге Чемпионов (5 побед, 8 ничьих), но это единственное поражение случилось как раз против ПСВ в 2007 году (0:1).



- В прошлом сезоне "Арсенал" разгромил ПСВ дома на групповой стадии Лиги Чемпионов (4:0) и сыграл вничью на выезде (1:1).



- "Арсенал" выиграл все четыре последних матча в Лиге Чемпионов с общим счетом 13:2. Пять побед подряд в соревновании у "канониров" не было с сезона 2005/06, когда они достигли финала.



- В этом розыгрыше Лиги Чемпионов "Арсенал" вел в счете 57% от количества минут в своих матчах, и это высший показатель.



- "Арсенал" не пропускал в пяти из восьми своих матчей в этом розыгрыше Лиги Чемпионов.



- 17-летний Итан Нванери может стать вторым самым молодым игроком, сыгравшим за "Арсенал" в плей-офф Лиги Чемпионов, после Сеска Фабрегаса.



В этом матче "Арсенал" будет лишен травмированных Такехиро Томиясу, Габриэля Мартинелли, Букайо Сака, Габриэля Жезуса и Кая Хаверца. Майлс Льюис-Скелли доступен после пропущенного из-за дисквалификации матча против "Ноттингем Форест". Бен Уайт успел отметиться двумя появлениями на замену после возвращения из лазарета.



Лига Чемпионов. 1/8 финала. Первый матч

ПСВ (Голландия) — "Арсенал" (Англия)

Эйндховен. Стадион "Филлипс". 23:00 Онлайн-трансляция Прогноз