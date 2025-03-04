Аке перенес операцию после перелома стопы
Защитник "Манчестер Сити" Натан Аке перенес операцию после перелома стопы.
В минувшую субботу главный тренер "Сити" Хосеп Гвардиола похвастал, что травмы, наконец, немного отступили от его команды.
Однако победный для "Сити" матч Кубка Англии против "Плимута" (3:1), непосредственно перед которым Гвардиола и произнес те слова, обернулся для "горожан" новой потерей.
Аке был заменен в перерыве из-за обострившихся проблем со стопой, а углубленное обследование обнаружило потребовавший хирургического вмешательства перелом стопы.
"Это столь разочаровывающий сезон для меня, но теперь я успешно перенесу операцию на стопе, которая беспокоила меня месяцами".
"Я позитивно смотрю в будущее. Теперь мне нужно отдохнуть и восстановиться. "Горожане", скоро увидимся, и спасибо вам за вашу поддержку", — пишет Аке в социальных сетях.
Добавим, из-за проблем со здоровьем Аке сыграл только 18 матчей за "Сити" в этом сезоне. Компанию 30-летнему голландцу в раздевалке составят его партнеры по позиции Джон Стоунс и Мануэль Аканджи.
04.03.2025 00:05
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https://imgur.com/a/CugrisV
Реально, а почему у полуослика бедра шире плеч?
Ему че женскую програмку подсунули в качало4ке и полуослик сумел накачать себе только попку?!))
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работайте, братья уххихихихих
Жители Новошахтинска Ростовской области также сообщили о взрывах
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работайте, братья
Атакована нефтебаза в Ростовской области
По словам очевидцев, удары пришлись по Чертковскому району — в одноименном поселке есть нефтебаза. 6 февраля район уже оказывался под атакой беспилотников.
Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь ранее заявлял, что ПВО отразили «атаку БПЛА возле Новошахтинска».
UPD: Позже он подтвердил факт атаки на Чертковский район: «В результате массированной атаки БПЛА в Чертковском районе произошло возгорание на нефтепроводе. На место выехали дежурные экстренные службы. Персонал эвакуирован. Предварительно, пострадавших нет», — написал он.
UPD2: «Из-за падения обломков БПЛА произошло также возгорание склада на территории промобъекта в селе Сохрановка Чертковского района. Сотрудники эвакуированы в укрытие. Дежурные службы выехали на место. Пострадавших нет», — добавил Слюсарь позже.
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На Рубцовском направлении ликвидирован подполковник полиции Руслан Стасюк.
Занимал должность командира роты 114 бригады ТрО.
Работайте братья!
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США приостанавливают поставки нового оружия Украине, сообщает желтое бульварное издание The Wall Street Journal. Финансирование новых военных поставок было прекращено, так же изучают варианты остановки поставок оружия хохлам по ранее утвержденным программам. Так же обсуждается вопрос приостановки обмена разведданными.
Приостанавливайте, братья
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мопсярка - змагар?)) даже среди республиканцев за русню в войне всего СЕМЬ процентов ухахахахахаха))) желтенькая опять расплескалась в трусах у еблишка, и оно приняло это за победу ухиххиихэиих
03.03.2025 23:47 #
dexter
Що с эбалом?
https://www.forbes.com/sites/alisondurkee/2025/03/02/more-than-40-of-republicans-see-russia-as-friendly-poll-finds-as-americans-largely-think-trump-backs-moscow-in-war-with-ukraine/
BIG NUMBER
52%. That’s the share of Americans who back Ukraine in its fight against Russia, according to CBS and YouGov’s polling, while only 4% back Russia and 44% support neither. While support for Russia was highest among Republicans at 7%, a 56% majority said they didn’t have a preference between the two, and 37% supported Ukraine.
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03.03.2025 23:48 #
dexter
4% ссу тебе на змагарское е6ало)
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Источник: http://fapl.ru/posts/113377/?c=1#c8027659
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Ого, этой помойной обезьяне уже 30
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