Защитник "Манчестер Сити" Натан Аке перенес операцию после перелома стопы.

В минувшую субботу главный тренер "Сити" Хосеп Гвардиола похвастал, что травмы, наконец, немного отступили от его команды.



Однако победный для "Сити" матч Кубка Англии против "Плимута" (3:1), непосредственно перед которым Гвардиола и произнес те слова, обернулся для "горожан" новой потерей.



Аке был заменен в перерыве из-за обострившихся проблем со стопой, а углубленное обследование обнаружило потребовавший хирургического вмешательства перелом стопы.



"Это столь разочаровывающий сезон для меня, но теперь я успешно перенесу операцию на стопе, которая беспокоила меня месяцами".



"Я позитивно смотрю в будущее. Теперь мне нужно отдохнуть и восстановиться. "Горожане", скоро увидимся, и спасибо вам за вашу поддержку", — пишет Аке в социальных сетях.



Добавим, из-за проблем со здоровьем Аке сыграл только 18 матчей за "Сити" в этом сезоне. Компанию 30-летнему голландцу в раздевалке составят его партнеры по позиции Джон Стоунс и Мануэль Аканджи.