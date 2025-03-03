МЮ, вероятно, придется забыть о трех своих ведущих трансферных целях

"Манчестер Юнайтед", вероятно, придется забыть о трех своих ведущих трансферных целях на грядущее лето.

Поражение от "Фулхэма" в серии послематчевых пенальти в Кубке Англии накануне означает, что у "Юнайтед" осталась единственная реальная возможность попасть в Лигу Чемпионов на следующий сезон — через победу в Лиге Европы.



Впрочем, текущие результаты команды Рубена Аморима делают эту задачу чрезвычайно сложной, и The Telegraph утверждает, что "Юнайтед" закладывает в своем бюджете на следующий сезон отсутствие еврокубков.



Непопадание в Лигу Чемпионов скажется не только на трансферном бюджете "Юнайтед", но и на привлекательности "красных дьяволов" для потенциальных новичков.



Daily Mirror ожидает, что без Лиги Чемпионов цели вроде Виктора Дьекереша из "Спортинга", Виктора Осимхена из "Наполи" и Матеуса Куньи из "Вулверхэмптона" будут недостижимыми для "Юнайтед", хотя эти трое нападающих возглавляют шорт-лист Аморима на лето.