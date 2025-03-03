Руни признался, что не перешел бы в МЮ сейчас

Легенда "Манчестер Юнайтед" Уэйн Руни признался, что он бы не перешел к "красным дьяволам", если бы был игроком сейчас.

Накануне "Юнайтед" в очередной раз в этом сезоне разочаровал своих фанатов, уступив "Фулхэму" в серии послематчевых пенальти и вылетев из Кубка Англии.



Поскольку в Премьер-Лиге "Юнайтед" занимает только 14-е место, Лига Европы остается единственной возможностью для команды Рубена Аморима скрасить этот сезон.



По словам Руни, в своем нынешнем состоянии "Юнайтед" не является привлекательным клубом для игроков топ-уровня.



"Вам нужно быть в стабильном положении, чтобы приглашать лучших игроков, и будь я игроком из другой страны или другого клуба, а "Манчестер Юнайтед" обратился бы насчет меня, я бы посмотрел и подумал: "Я не уверен".



"Игроки топ-уровня хотят играть в Лиге Чемпионов, но, к сожалению, там клуба сейчас нет", — сообщил Руни BBC.