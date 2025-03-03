МЮ забыл заявить Чидо Оби на плей-офф Лиги Европы

"Манчестер Юнайтед" забыл заявить своего нападающего Чидо Оби на плей-офф Лиги Европы.

Игра Оби была одним из немногих приятных для "Юнайтед" моментов в проигранном "Фулхэму" матче 5-го раунда Кубка Лиги накануне. 17-летний датчанин преобразил игру "красных дьяволов" впереди и имел несколько возможностей вырвать победу для своей команды.



Это был только третий матч Оби за первую команду "Юнайтед", и многие ожидали, что главный тренер "дьяволов" Рубен Аморим даст шанс бывшему юниору "Арсенала" против "Реал Сосьедад" в ближайший четверг.



Однако Оби не сможет помочь "Юнайтед" в плей-офф Лиги Европы, потому что Чидо не зарегистрирован на этот турнир, сообщает Daily Mail.



Аморим и боссы клуба с "Олд Траффорд" не предусмотрели ситуацию, при которой Оби может потребоваться в матчах на европейской арене, поэтому не добавили Чидо в свою заявку — ни в A-список, ни в B-список.