"Юнайтед" потерял интерес к Керкезу

"Манчестер Юнайтед" решил, что не будет пытаться купить левого защитника "Борнмута" Милоша Керкеза грядущим летом.

В этом сезоне Керкез зарекомендовал себя одним из лучших игроков в Премьер-Лиге на своей позиции, и ранее "Юнайтед" назывался одним из претендентов на 21-летнего венгра.



Однако сейчас журналист Фабрицио Романо утверждает, что Керкез более не интересен "Юнайтед". "Красные дьяволы" завершили свой интерес к Милошу после того, как подписали Патрика Доргу в январе.



Романо добавляет, что при этом Керкез остается на радаре у "Ливерпуля". Примечательно, что агентом звезды "Борнмута" является Фали Рамадани, который также представляет интересы вингера "красных" Федерико Кьезы.