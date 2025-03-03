"Арсенал" не собирается продлевать контракт с Партеем

Томас Партей "Арсенал" не собирается продлевать истекающий в конце сезона контракт полузащитника Томаса Партея.

В 2020 году Партей был куплен "Арсеналом" у "Атлетико" за 45 миллионов фунтов, однако сейчас "канониры" готовы опустить Томаса бесплатно.

Как утверждает Daily Mirror, "Арсенал" не планирует обсуждать новый контракт с Партеем, заинтересованность в приглашении которого свободным агентом уже обозначили "Барселона" и "Ювентус".

А "Арсенал" определился с заменой для 31-летнего ганца, собираясь выкупить Мартина Субименди у "Реал Сосьедад" за 51 млн. фунтов.

Грядущим летом "Арсеналу" может потребоваться еще один полузащитник, потому что контракт Жоржиньо тоже истекает. Поэтому "канониры" следят за Йозуа Киммихом из "Баварии".


Метки Арсенал, контракты, Партей

Автор mihajlo   

Дата 03.03.2025 19:00

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