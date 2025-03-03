"Арсенал" не собирается продлевать контракт с Партеем

"Арсенал" не собирается продлевать истекающий в конце сезона контракт полузащитника Томаса Партея.

В 2020 году Партей был куплен "Арсеналом" у "Атлетико" за 45 миллионов фунтов, однако сейчас "канониры" готовы опустить Томаса бесплатно.



Как утверждает Daily Mirror, "Арсенал" не планирует обсуждать новый контракт с Партеем, заинтересованность в приглашении которого свободным агентом уже обозначили "Барселона" и "Ювентус".



А "Арсенал" определился с заменой для 31-летнего ганца, собираясь выкупить Мартина Субименди у "Реал Сосьедад" за 51 млн. фунтов.



Грядущим летом "Арсеналу" может потребоваться еще один полузащитник, потому что контракт Жоржиньо тоже истекает. Поэтому "канониры" следят за Йозуа Киммихом из "Баварии".