"Арсенал" не собирается продлевать контракт с Партеем
"Арсенал" не собирается продлевать истекающий в конце сезона контракт полузащитника Томаса Партея.
В 2020 году Партей был куплен "Арсеналом" у "Атлетико" за 45 миллионов фунтов, однако сейчас "канониры" готовы опустить Томаса бесплатно.
Как утверждает Daily Mirror, "Арсенал" не планирует обсуждать новый контракт с Партеем, заинтересованность в приглашении которого свободным агентом уже обозначили "Барселона" и "Ювентус".
А "Арсенал" определился с заменой для 31-летнего ганца, собираясь выкупить Мартина Субименди у "Реал Сосьедад" за 51 млн. фунтов.
Грядущим летом "Арсеналу" может потребоваться еще один полузащитник, потому что контракт Жоржиньо тоже истекает. Поэтому "канониры" следят за Йозуа Киммихом из "Баварии".
03.03.2025 19:00
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