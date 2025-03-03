"Реал" заинтересован в Адаме Уортоне

Испанский "Реал" заинтересован в приобретении полузащитника "Кристал Пэлас" Адама Уортона.

Уортон стремительно ворвался на сцену после своего перехода из "Блэкберна" в январе 2024, и с тех пор Адама наперебой сватают в большие клубы Премьер-Лиги, включая "Манчестер Сити", "Манчестер Юнайтед" и "Ливерпуль".



Однако Daily Mail в эксклюзивном материале утверждает, что интерес к 21-летнему англичанину существует и за пределами Премьер-Лиги.



Ведущий скаут "Реала" Джуни Калафат является большим поклонником Уортона, и представители гранда Ла Лиги уже неоднократно просматривали Адама.



Первая половина этого сезона оказалась смазана для Уортона проблемами со здоровьем, однако сейчас Адам возвращается в свою лучшую форму и, как ожидается, будет вызван в сборную Англии позже в марте.



Грядущим летом "Пэлас" предстоит настоящая битва за сохранение своих лучших игроков, потому что, помимо Уортона, интерес у других клубов также вызывают Марк Гехи, Эберечи Эзе и Жан-Филипп Матета.