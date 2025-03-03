Онана принял решение насчет своего будущего

Голкипер Андре Онана намерен остаться в "Манчестер Юнайтед" на следующий сезон.

К игре Онана были большие претензии в прошлом сезоне, дебютном для Андре после перехода из "Интера" за 47 миллионов фунтов.



Онана заткнул своих критиков в начале этого сезона, но после увольнения Эрика Тен Хага и назначения Рубена Аморима на должность главного тренера "Юнайтед" вновь принялся совершать ошибки.



Manchester Evening News может подтвердить, что Аморим хочет приобрести нового голкипера грядущим летом, однако Онана не собирается отдавать свое место в стартовом составе без борьбы.



Утверждается, что "Юнайтед" — единственный клуб, за который желает выступать Онана, несмотря на регулярную критику в адрес команды и себя лично.



Одна из причин, почему Аморим хочет обзавестись новым голкипером, связана с вероятным отъездом Онана на Кубок Африки посреди следующего сезона.



Добавим, что всего Онана сыграл 86 матчей за "Юнайтед". Контракт Андре рассчитан до 2028 года.