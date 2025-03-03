Фернандеш по-прежнему надеется на трофей в этом сезоне

Капитан "Манчестер Юнайтед" Бруну Фернандеш заявил, что по-прежнему надеется завершить этот сезон с трофеем.

Накануне "Юнайтед" завершил выступление в Кубке Англии, уступив "Фулхэму" в серии послематчевых пенальти в рамках 5-го раунда.



Однако Фернандеш, чей гол позволил "Юнайтед" перевести игру в экстра-таймы, не отчаивается и теперь сосредоточен на противостоянии с "Реал Сосьедад" в 1/8 финала Лиги Европы.



"Конечно, я помог команде сравнять счет, чтобы попытаться выиграть матч, но сегодня этого оказалось недостаточно".



"Но теперь мы предвкушаем остаток сезона. Разумеется, теперь наш главный фокус на следующем матче в соревновании, где мы хотим продвинуться вперед. Постараться завоевать трофей — одна из наших целей в этом сезоне", — цитирует Фернандеша The Independent.