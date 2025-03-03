"Тоттенхэм" не будет выкупать Вернера после аренды
"Тоттенхэм" решил, что не будет пользоваться своей опцией по выкупу нападающего Тимо Вернеру у немецкого "РБ Лейпциг".
Изначально Вернер присоединился к "Тоттенхэму" в январе 2024, а позже аренда Тимо была продлена "шпорами" на этот сезон.
Однако в этом сезоне Вернер забил только один гол в 27 матчах, а в декабре был публично раскритикован главным тренером "Тоттенхэма" Анге Постекоглу.
"Тоттенхэму" все еще принадлежит опция выкупа Вернера в конце сезона за 8.5 млн. фунтов, однако Daily Mirror может подтвердить, что в Северном Лондоне уже приняли решение вернуть 28-летнего игрока сборной Германии в Лейпциг.
Вернер вообще может круто повернуть свою карьеру грядущим летом, потому что к Тимо существует интерес со стороны "Нью-Йорк Ред Буллз" из МЛС.
03.03.2025 15:00
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