"Тоттенхэм" не будет выкупать Вернера после аренды

"Тоттенхэм" решил, что не будет пользоваться своей опцией по выкупу нападающего Тимо Вернеру у немецкого "РБ Лейпциг".

Изначально Вернер присоединился к "Тоттенхэму" в январе 2024, а позже аренда Тимо была продлена "шпорами" на этот сезон.



Однако в этом сезоне Вернер забил только один гол в 27 матчах, а в декабре был публично раскритикован главным тренером "Тоттенхэма" Анге Постекоглу.



"Тоттенхэму" все еще принадлежит опция выкупа Вернера в конце сезона за 8.5 млн. фунтов, однако Daily Mirror может подтвердить, что в Северном Лондоне уже приняли решение вернуть 28-летнего игрока сборной Германии в Лейпциг.



Вернер вообще может круто повернуть свою карьеру грядущим летом, потому что к Тимо существует интерес со стороны "Нью-Йорк Ред Буллз" из МЛС.