Ширер уверен, что "легенда" Салах останется в "Ливерпуле"

Бывший нападающий сборной Англии Алан Ширер выразил уверенность, что "Ливерпуль" договорится со своим бомбардиром Мохамедом Салахом о новом контракте.

Действующий контракт Салаха по-прежнему истекает в конце сезона, однако неопределенность со своим будущим совершенно не оказывает негативного влияния на игру Мохамеда.



Ширер чувствует, что Салах находится в форме всей своей жизни, и не думает, что "Ливерпуль" позволит 32-летнему египтянину уйти.



"Думаю, нет сомнений, что это лучшая версия Мо Салаха, что мы только видели. Ранее в этом сезоне я сказал, что мы должны увидеть у него спад хотя бы на 1% из-за контрактной ситуации, но этого нет и в помине. Наоборот, кажется, что он становится лучше и сильнее с течением сезона".



"Насчет его контрактной ситуации по-прежнему нет новостей, но я буду удивлен, если "Ливерпуль" не продлит его пребывание минимум на год или два. Уход Мо Салаха был бы огромной потерей для "Ливерпуля" и Премьер-Лиги, потому что он легендарный игрок".



"Кажется, что прямо сейчас каждое его действие приводит к голу или результативной передаче. В среду вечером Льюис Холл навязал ему борьбу, но моментами он все равно проявлял свое великолепное мастерство. Он является легендой Премьер-Лиги, вне всяких сомнений", — цитирует Ширера Daily Mirror.