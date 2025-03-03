Руни хочет, чтобы Уэлбек вернулся в "Юнайтед"
Легенда "Манчестер Юнайтед" Уэйн Руни признался, что мечтает о возвращении нападающего "Брайтона" Данни Уэлбека к "красным дьяволам".
Накануне Уэлбек своим голом в экстра-таймах принес "Брайтону" победу 1:2 против "Ньюкасла" в рамках 5-го раунда Кубка Англии.
И хотя Уэлбеку уже 34 года, Руни считает, что такой нападающий был бы по-прежнему полезен родному для Данни "Юнайтед".
"Рядом с Данни замечательно играть, и если быть предельно честным, я бы, наверное, хотел видеть, чтобы он по-прежнему играл за "Манчестер Юнайтед".
"Он забивал голы на протяжении всей своей карьеры, он имел дело с травмами на ранней стадии своей карьеры, но кажется, что он преодолел это, и он проводит великолепный сезон", — сообщил Руни в эфире BBC.
03.03.2025 13:00
Просмотров: 304
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии: