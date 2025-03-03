Руни хочет, чтобы Уэлбек вернулся в "Юнайтед"

Легенда "Манчестер Юнайтед" Уэйн Руни признался, что мечтает о возвращении нападающего "Брайтона" Данни Уэлбека к "красным дьяволам".

Накануне Уэлбек своим голом в экстра-таймах принес "Брайтону" победу 1:2 против "Ньюкасла" в рамках 5-го раунда Кубка Англии.



И хотя Уэлбеку уже 34 года, Руни считает, что такой нападающий был бы по-прежнему полезен родному для Данни "Юнайтед".



"Рядом с Данни замечательно играть, и если быть предельно честным, я бы, наверное, хотел видеть, чтобы он по-прежнему играл за "Манчестер Юнайтед".



"Он забивал голы на протяжении всей своей карьеры, он имел дело с травмами на ранней стадии своей карьеры, но кажется, что он преодолел это, и он проводит великолепный сезон", — сообщил Руни в эфире BBC.