Клопп задумал переманить Гласнера

Руководитель футбольных проектов концерна Red Bull Юрген Клопп задумал переманить главного тренера "Кристал Пэлас" Оливера Гласнера.

Если верить Sky Sport Germany, Клопп включил Гласнера в шорт-лист на замену наставнику "РБ Лейпциг" Марко Розе.



Ожидается, что Розе доработает этот сезон в Лейпциге, но затем клуб Бундеслиги пригласит другого специалиста.



Помимо Гласнера, на радаре у Клоппа также находятся Себастьян Хенесс из "Штутгарта" и Роджер Шмидт, известный по работе в "Бенфике", ПСВ и "Байере".



Добавим, что только прошлым летом заполучить Гласнера пыталась "Бавария", однако "Пэлас" отразил интерес мюнхенцев, которые в итоге пригласили Венсана Компан из покинувшего Премьер-Лигу "Бернли".