Берта — новый фаворит на роль спортивного директора "Арсенала"

Андреа Берта стал новым фаворитом на роль нового спортивного директора "Арсенала".

"Арсенал" находится в поисках нового спортивного директора с ноября, когда Эду внезапно подал в отставку с этого поста.



На прошлой неделе издание The Athletic сообщило, что поиски находятся в завершающей стадии, и "Арсенал" надеется произвести назначение в марте.



С работой в "Арсенале" связывали многих специалистов, однако журналист Фабрицио Романо утверждает, что "Арсенал" склоняется к кандидатуре итальянца Берты.



Берта находится без работы с января, когда он покинул "Атлетико" после 12 лет работы в клубе.



"Арсенал" значительно продвинулся в переговорах с Бертой, но компромисс пока не достигнут.