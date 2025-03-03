Берта — новый фаворит на роль спортивного директора "Арсенала"
Андреа Берта стал новым фаворитом на роль нового спортивного директора "Арсенала".
"Арсенал" находится в поисках нового спортивного директора с ноября, когда Эду внезапно подал в отставку с этого поста.
На прошлой неделе издание The Athletic сообщило, что поиски находятся в завершающей стадии, и "Арсенал" надеется произвести назначение в марте.
С работой в "Арсенале" связывали многих специалистов, однако журналист Фабрицио Романо утверждает, что "Арсенал" склоняется к кандидатуре итальянца Берты.
Берта находится без работы с января, когда он покинул "Атлетико" после 12 лет работы в клубе.
"Арсенал" значительно продвинулся в переговорах с Бертой, но компромисс пока не достигнут.
03.03.2025 11:00
Просмотров: 294
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии: