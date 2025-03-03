Берта — новый фаворит на роль спортивного директора "Арсенала"

Андреа Берта Андреа Берта стал новым фаворитом на роль нового спортивного директора "Арсенала".

"Арсенал" находится в поисках нового спортивного директора с ноября, когда Эду внезапно подал в отставку с этого поста.

На прошлой неделе издание The Athletic сообщило, что поиски находятся в завершающей стадии, и "Арсенал" надеется произвести назначение в марте.

С работой в "Арсенале" связывали многих специалистов, однако журналист Фабрицио Романо утверждает, что "Арсенал" склоняется к кандидатуре итальянца Берты.

Берта находится без работы с января, когда он покинул "Атлетико" после 12 лет работы в клубе.

"Арсенал" значительно продвинулся в переговорах с Бертой, но компромисс пока не достигнут.


Метки Арсенал, Атлетико, Берта

Автор mihajlo   

Дата 03.03.2025 11:00

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