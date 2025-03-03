Гвардиола недоволен мячами Кубка Англии и Кубка Лиги

Наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола раскритиковал игровые мячи, которые используются во внутренних кубковых соревнованиях в Англии.

Только в ноябре на мяч от Puma, используемый в Кубке Лиги, жаловался главный тренер "Арсенала" Микель Артета. Многие восприняли тот комментарий как попытку оправдаться за поражение от "Ньюкасла".



Однако Гвардиола поддерживает своего коллегу и бывшего ассистента, причем мяч Кубка Англии от Mitre Хосепу тоже не нравится, о чем он поведал после победы 3:1 над "Плимутом" накануне.



"Мяч в Лиге Чемпионов исключителен, мяч в Премьер-Лиге исключителен, этот – нет. Его сложно контролировать".



"Когда ты проигрываешь, это звучит как оправдание, но мяч не в порядке. Это творится в Кубке Англии и Кубке Лиги уже много лет. Я знаю, что это бизнес, и они имеют договоренности".



"Знаете, сколько ударов оказалось выше ворот? Сравнение с другими матчами. Обычно мяч идет в створ после этих ударов", — цитирует Гвардиолу BBC.