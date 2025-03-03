Аморим — Руни: "Я не наивен"
Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Рубен Аморим отреагировал на обвинения легенды клуба Уэйна Руни в наивности.
После вылета из Кубка Лиги накануне Аморим заявил, что цель его клуба — выиграть Премьер-Лигу. В эфире BBC Руни назвал такое высказывание "немного наивным".
Однако Аморим не собирается отказываться от своих слов. По словам Рубена, чемпионство в Премьер-Лиге — это цель не на этот сезон и даже не на следующий.
"Нет, такова цель. Быть наивным — значит думать, что мы выиграем титул в этом сезоне или будем фаворитом на его завоевание в следующем сезоне".
"Мне известно, что в такой момент каждый знает все. Мне известно, что это очень легко. Я сам был экспертом, когда завершил свою (игровую) карьеру. Мне известно, что это очень легко".
"Наша цель — выиграть Премьер-Лигу. Может быть, не со мной, но это наша цель как клуба, как руководства. Мы хотим выиграть Премьер-Лигу, как мы это делали в прошлом, в свои славные времена, со всеми своими легендами в клубе".
"Мы хотим выступать лучше, и мы знаем, что это сложный момент. Я не наивен. Поэтому я здесь и тренирую "Манчестер Юнайтед" в свои 40 лет", — цитирует Аморима Sky Sports.
03.03.2025 09:00
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"Да, я был наивен. Однажды. Когда холодной зимой 92-го она сказала мне, что у нас родился самый красивый ребёнок на Земле, пускай я и знал, что она была местной розеткой. Но когда я увидел то, что получилось, когда я увидел носатое чудовище, смотрящее на меня глазами жёлтого ублюдка из Города Грехов, я лишился любой наивности. Я оставил свою невинность позади, вместе с танцовщицей караоке и нашим ребёнком-уродом, в Сургуте зимой 92-го" - добавил Рубен Армянин.
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