Аморим — Руни: "Я не наивен"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Рубен Аморим отреагировал на обвинения легенды клуба Уэйна Руни в наивности.

После вылета из Кубка Лиги накануне Аморим заявил, что цель его клуба — выиграть Премьер-Лигу. В эфире BBC Руни назвал такое высказывание "немного наивным".



Однако Аморим не собирается отказываться от своих слов. По словам Рубена, чемпионство в Премьер-Лиге — это цель не на этот сезон и даже не на следующий.



"Нет, такова цель. Быть наивным — значит думать, что мы выиграем титул в этом сезоне или будем фаворитом на его завоевание в следующем сезоне".



"Мне известно, что в такой момент каждый знает все. Мне известно, что это очень легко. Я сам был экспертом, когда завершил свою (игровую) карьеру. Мне известно, что это очень легко".



"Наша цель — выиграть Премьер-Лигу. Может быть, не со мной, но это наша цель как клуба, как руководства. Мы хотим выиграть Премьер-Лигу, как мы это делали в прошлом, в свои славные времена, со всеми своими легендами в клубе".



"Мы хотим выступать лучше, и мы знаем, что это сложный момент. Я не наивен. Поэтому я здесь и тренирую "Манчестер Юнайтед" в свои 40 лет", — цитирует Аморима Sky Sports.