Гвардиола подтвердил, что Родри еще может сыграть в этом сезоне Премьер-Лиги

Наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола подтвердил, что его полузащитник Родри может сыграть до окончания этого сезона Премьер-Лиги.

В минувшую пятницу Родри приступил к индивидуальным тренировкам на базе "Сити". Восстановление 28-летнего испанца после полученной в сентябре травмы крестообразных связок колена выходит на финишную прямую.



Гвардиола предупреждает, что Родри все еще нужно время, однако обладатель "Золотого мяча" сохраняет реальные шансы помочь "Сити" в остатке этого сезона.



"Болельщики должны знать, что они — не единственные, кто испытывает восторг. Но только один шаг за раз — нам не нужно принимать глупые решения, возвращаясь на несколько недель раньше и оказываясь отброшенными назад. Все хорошо, но он все еще не близок к возвращению, как я бы сказал".



"Однако он касается мяча, и он присутствует в раздевалке с игроками. Он чувствует себя уверенно, он более чем счастлив. Я не мог ожидать, что он вернется до окончания сезона Премьер-Лиги, но, возможно, это случится", — цитирует Гвардиолу The Guardian.