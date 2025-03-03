Руни: "Аморим немного наивен"

Легенда "Манчестер Юнайтед" Уэйн Руни назвал главного тренера "красных дьяволов" Рубена Аморима "немного наивным".

После поражения от "Фулхэма" в серии послематчевых пенальти и вылета из Кубка Англии накануне Аморим заявил, что долгосрочной целью его клуба остается победа в Премьер-Лиге.



Однако Руни кажется, что Аморим слишком забегает вперед, потому что сейчас "Юнайтед" занимает только 14-ю позицию в Премьер-Лиге, и сразу перейти к борьбе за титул просто невозможно.



"Думаю, немного наивно говорить, что мы собираемся выиграть Премьер-Лигу, учитывая их текущее положение. Они далеки от этого".



"Думаю, он получит время, но это будет не так просто. Он будет ожидать больше от "Манчестер Юнайтед", нежели мы наблюдаем с момента его прихода. Он говорит о победе в Премьер-Лиге, но как они смогут соперничать? Думаю, следующим шагом для них должно быть улучшение своей позиции в таблице", — сообщил Руни BBC.