Аморим нацелен на победу в Премьер-Лиге

Рубен Аморим После вылета из Кубка Англии главный тренер "Манчестер Юнайтед" Рубен Аморим обозначил цель по завоеванию титула Премьер-Лиги.

В воскресенье "Юнайтед" лишился возможности защитить звание обладателя Кубка Англии, уступив "Фулхэму" в серии послематчевых пенальти в рамках 5-го раунда.

И хотя в Премьер-Лиге "Юнайтед" занимает только 14-е место и даже математически не может догнать лидирующий "Ливерпуль" в этом сезоне, Аморим ставит перед своей командой самую высокую цель.

"Цель — выиграть Премьер-Лигу. Я знаю, что мы проигрываем матчи, но цель — снова выиграть Премьер-Лигу. Я не знаю, как долго это займет. У нас есть эта цель, и мы будем двигаться вперед, несмотря ни на это".

"Невозможно знать заранее, но со временем ты начинаешь узнавать игроков лучше, и мы понимаем, что это за лига. Будущее покажет".

"Нам по-настоящему важно дать игрокам восстановиться. Они были действительно уставшими, у нас было только три дня на подготовку, а впереди у нас "Арсенал" на "Олд Траффорд", — цитирует Аморима BBC.


Метки Аморим, Манчестер Юнайтед, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 03.03.2025 06:00

Количество просмотров Просмотров: 663

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Последние комментарии:




  1. shearer1 03.03.2025 07:27 # shearer1
    Уже сейчас обозначив свои цели... Команда развивается... Ну а те, кто спорил с ним, изучайте футбол...

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  2. eakz 03.03.2025 06:25 # eakz
    на хотя бы одну в этом сезоне?

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  3. amorim 03.03.2025 06:02 # amorim
    ВЕРИМ!

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