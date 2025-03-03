Аморим нацелен на победу в Премьер-Лиге
После вылета из Кубка Англии главный тренер "Манчестер Юнайтед" Рубен Аморим обозначил цель по завоеванию титула Премьер-Лиги.
В воскресенье "Юнайтед" лишился возможности защитить звание обладателя Кубка Англии, уступив "Фулхэму" в серии послематчевых пенальти в рамках 5-го раунда.
И хотя в Премьер-Лиге "Юнайтед" занимает только 14-е место и даже математически не может догнать лидирующий "Ливерпуль" в этом сезоне, Аморим ставит перед своей командой самую высокую цель.
"Цель — выиграть Премьер-Лигу. Я знаю, что мы проигрываем матчи, но цель — снова выиграть Премьер-Лигу. Я не знаю, как долго это займет. У нас есть эта цель, и мы будем двигаться вперед, несмотря ни на это".
"Невозможно знать заранее, но со временем ты начинаешь узнавать игроков лучше, и мы понимаем, что это за лига. Будущее покажет".
"Нам по-настоящему важно дать игрокам восстановиться. Они были действительно уставшими, у нас было только три дня на подготовку, а впереди у нас "Арсенал" на "Олд Траффорд", — цитирует Аморима BBC.
03.03.2025 06:00
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Уже сейчас обозначив свои цели... Команда развивается... Ну а те, кто спорил с ним, изучайте футбол...
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на хотя бы одну в этом сезоне?
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ВЕРИМ!
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