"Ньюкасл" может подать апелляцию на удаление Гордона

Главный тренер "Ньюкасла" Эдди Хау подтвердил, что его клуб может подать апелляцию на удаление нападающего Энтони Гордона в матче Кубка Англии против "Брайтона".

В воскресенье "Ньюкасл" был в экстра-таймах бит на своем поле "Брайтоном", причем для Гордона этот матч оказался завершен на 83-й минуте, когда Энтони получил прямую красную карточку за то, что ударил соперника руками по лицу.



Теперь Гордону полагается дисквалификация на три матча, включая финал Кубка Лиги против "Ливерпуля" через две недели, однако "сороки" все еще могут попытаться это оспорить.



"Конечно, если мы проанализируем эпизод и будем чувствовать, что для этого (апелляции) есть основания, мы сделаем это без колебаний".



"Мне нужно это увидеть. Я не могу сидеть здесь и высказывать честное мнение, пока не сделаю то, что сделали вы, посмотрев повторы".



"Но я знаю игрока и знаю, что у него не было злого умысла", — цитирует Хау BBC.



