В воскресенье вечером состоялась жеребьевка четвертьфинального раунда Кубка Англии.

После вылета "Манчестер Юнайтед", действующего победителя Кубка Англии, в турнире остался только один большой фаворит, и это "Манчестер Сити".



В 1/4 финала "Сити" предстоит отправиться к "Борнмуту", тогда как "Фулхэм", огорчивший "Юнайтед", дома примет "Кристал Пэлас".



Занимающий 15-е место в Чемпионшипе "Престон" достался "Астон Вилле", а "Брайтон" сразится с "Ноттингем Форест" или "Ипсвичем", чей матч 5-го раунда запланирован на вечер понедельника.



Добавим, четвертьфинальные матчи Кубка Англии будут сыграны в уикенд 29-30 марта.



Жеребьевка 1/4 финала Кубка Англии



Фулхэм — Кристал Пэлас

Престон — Астон Вилла

Борнмут — Манчестер Сити

Брайтон — Ноттингем Форест / Ипсвич