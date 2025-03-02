Жеребьевка 1/4 финала Кубка Англии

Кубок Англии В воскресенье вечером состоялась жеребьевка четвертьфинального раунда Кубка Англии.

После вылета "Манчестер Юнайтед", действующего победителя Кубка Англии, в турнире остался только один большой фаворит, и это "Манчестер Сити".

В 1/4 финала "Сити" предстоит отправиться к "Борнмуту", тогда как "Фулхэм", огорчивший "Юнайтед", дома примет "Кристал Пэлас".

Занимающий 15-е место в Чемпионшипе "Престон" достался "Астон Вилле", а "Брайтон" сразится с "Ноттингем Форест" или "Ипсвичем", чей матч 5-го раунда запланирован на вечер понедельника.

Добавим, четвертьфинальные матчи Кубка Англии будут сыграны в уикенд 29-30 марта.

Жеребьевка 1/4 финала Кубка Англии

Фулхэм — Кристал Пэлас
Престон — Астон Вилла
Борнмут — Манчестер Сити
Брайтон — Ноттингем Форест / Ипсвич


Метки жеребьевка, Кубок Англии

Автор mihajlo   

Дата 02.03.2025 23:00

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