"Юнайтед" вылетел из Кубка Англии, уступив по пенальти "Фулхэму"

Будучи действующим обладателем Кубка Англии, "Манчестер Юнайтед" вылетел из турнира, уступив "Фулхэму" в серии послематчевых пенальти в рамках 5-го раунда.

В первом тайме "Юнайтед" имел некоторое преимущество и был больше нацелен на ворота.



Однако "Фулхэм" открыл счет своим первым же ударом в створ и сделал это перед самым перерывом. После подачи углового Родриго Мунис выполнил скидку на Калвина Бэсси, а тот пробил головой с границы вратарской — 0:1.



Во втором тайме "красные дьяволы" прикладывали усилия, чтобы отыграться. И хотя это было неубедительно, на 71-й минуте счет стал равным. Бруну Фернандеш пробил в касание после прострела Диогу Далота с левого фланга в штрафную — 1:1.



Не сумев выявить победителя в основное время, команды приступили к экстра-таймам. У "Юнайтед" выделялся вышедший на замену Чидо Оби-Мартин, но в итоге судьба матча все равно решилась только в серии пенальти.



А в серии пенальти нервы оказались крепче у гостей, которые оказались безошибочны, тогда как у хозяев осечки допустили Виктор Линделеф и Джошуа Зиркзее, не сумев пробить Бернда Лено.



"Манчестер Юнайтед" — "Фулхэм" — 1:1 (0:1) после экстра-таймов, победа "Фулхэма" в серии пенальти — 4:3



Голы: Фернандеш 71 — Бэсси 45.



Серия пенальти: Фернандеш (гол) — Хименес (гол), Далот (гол) — Берге (гол), Каземиро (гол) — Виллиан (гол), Линделеф (голкипер) — Робинсон (гол), Зиркзее (голкипер).



"Манчестер Юнайтед": Онана, Де Лигт, Магуайр (Хевен 90), Йоро (Линделеф 53), Далот, Фернандеш, Угарте (Гарначо 53), Мазрауи, Эриксен (Каземиро 68), Зиркзее, Хейлунд (Оби-Мартин 68).



"Фулхэм": Лено, Кастань, Андерсен, Бэсси, Робинсон, Берге, Лукич (Рид 101), Траоре (Смит-Роу 53), Перейра (Виллиан 90), Ивоби (Сессеньон 107), Мунис (Хименес 90).



Предупреждения: Угарте — Перейра, Андерсен.