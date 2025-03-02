"Юнайтед" вылетел из Кубка Англии, уступив по пенальти "Фулхэму"
Будучи действующим обладателем Кубка Англии, "Манчестер Юнайтед" вылетел из турнира, уступив "Фулхэму" в серии послематчевых пенальти в рамках 5-го раунда.
В первом тайме "Юнайтед" имел некоторое преимущество и был больше нацелен на ворота.
Однако "Фулхэм" открыл счет своим первым же ударом в створ и сделал это перед самым перерывом. После подачи углового Родриго Мунис выполнил скидку на Калвина Бэсси, а тот пробил головой с границы вратарской — 0:1.
Во втором тайме "красные дьяволы" прикладывали усилия, чтобы отыграться. И хотя это было неубедительно, на 71-й минуте счет стал равным. Бруну Фернандеш пробил в касание после прострела Диогу Далота с левого фланга в штрафную — 1:1.
Не сумев выявить победителя в основное время, команды приступили к экстра-таймам. У "Юнайтед" выделялся вышедший на замену Чидо Оби-Мартин, но в итоге судьба матча все равно решилась только в серии пенальти.
А в серии пенальти нервы оказались крепче у гостей, которые оказались безошибочны, тогда как у хозяев осечки допустили Виктор Линделеф и Джошуа Зиркзее, не сумев пробить Бернда Лено.
"Манчестер Юнайтед" — "Фулхэм" — 1:1 (0:1) после экстра-таймов, победа "Фулхэма" в серии пенальти — 4:3
Голы: Фернандеш 71 — Бэсси 45.
Серия пенальти: Фернандеш (гол) — Хименес (гол), Далот (гол) — Берге (гол), Каземиро (гол) — Виллиан (гол), Линделеф (голкипер) — Робинсон (гол), Зиркзее (голкипер).
"Манчестер Юнайтед": Онана, Де Лигт, Магуайр (Хевен 90), Йоро (Линделеф 53), Далот, Фернандеш, Угарте (Гарначо 53), Мазрауи, Эриксен (Каземиро 68), Зиркзее, Хейлунд (Оби-Мартин 68).
"Фулхэм": Лено, Кастань, Андерсен, Бэсси, Робинсон, Берге, Лукич (Рид 101), Траоре (Смит-Роу 53), Перейра (Виллиан 90), Ивоби (Сессеньон 107), Мунис (Хименес 90).
Предупреждения: Угарте — Перейра, Андерсен.
02.03.2025 22:25
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И посмеемся с ним как раньше,
Он должен знать- мы будем ждать!
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И сразу легче стало жить
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И нашу волю не сломить.
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Секрет успеха Фулхема
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вухахахахахах
02.03.2025 22:01 #
forester-ibe
Дурачки продолжают на своей мове потешной )) никто не понимает, пишите на российских языках ))
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02.03.2025 22:03 #
dexter
Мова - язык долбоеба!
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02.03.2025 22:08 #
ot4im
https://youtu.be/v-H6QyMYPLw?feature=shared&;;t=20
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Источник: http://fapl.ru/posts/113374/?c=1#c8027259
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250 пушек, 33 ЗРК «Оса», пять комплексов «Бук М-1»;
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