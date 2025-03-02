Сульшер был расстроен уходом Мактоминея из МЮ

Бывший главный тренер "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер признался, что был расстроен продажей полузащитника Скотта Мактоминея в итальянский "Наполи".

Проведя в системе "Юнайтед" 22 года своей жизни, прошлым летом Мактоминей был продан в "Наполи" 27.5 млн. фунтов.



28-летний шотландец великолепно раскрылся в "Наполи", что лишь усилило горечь фанатов "Юнайтед", включая Сульшера.



"Смотрю ли я до сих пор матчи "Юнайтед"? Когда могу. Мне по-прежнему приятно видеть, что дела Бруну Фернандеша и Харри (Магуайра) идут хорошо. Как и дела Скотти в "Наполи".



"Я расстроен, что мы его отпустили, потому что он был по-настоящему важен в прошлом сезоне, продолжая клепать голы. Его сердце и его знания культуры были важны", — сообщил Сульшер The Athletic.