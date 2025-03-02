"Брайтон" вырвал победу против "Ньюкасла" и вышел в 1/4 финала Кубка Англии

Очередным четвертьфиналистом Кубка Англии стал "Брайтон", в экстра-таймах вырвавший победу 1:2 против "Ньюкасла".

Счет в матче на "Сент-Джеймс Парк" был открыт хозяевами в середине первого тайма, когда Александер Исак реализовал пенальти за фол Янкубы Минте на Тино Ливраменто — 1:0.



Однако незадолго до перерыва Минте исправился. Янкуба ворвался в штрафную, правее центра, и хладнокровно направил мяч в ближний угол ворот своей бывшей команды — 1:1.



Во втором тайме "Брайтон" выглядел чуть настойчивее, но для гола делал недостаточно.



В концовке рефери Энтони Тэйлор удалил по игроку у обеих команд, а защитник "Ньюкасла" Фабиан Шер даже забил гол, который не был засчитан из-за офсайда.



Развязка матч случилась во втором экстра-тайме, когда Солли Марч сделал великолепную передачу низом в штрафную, а Данни Уэлбек подсек мяч перед голкипером — 1:2.



"Ньюкасл" — "Брайтон" — 1:2 (1:1) после экстра-таймов



Голы: Исак 22 (пен) — Минте 44, Уэлбек 114.



"Ньюкасл": Дубравка, Ливраменто, Шер, Берн, Триппьер (Таргетт 69), Майли (Гимараэс 56), Тонали, Жоэлинтон (Уиллок 56), Барнс (Мерфи 56), Исак (Уилсон 86), Гордон.



"Брайтон": Вербрюгген, Лэмпти, Ван Хекке, Уэбстер, Эступиньян (Виффер 80), Балеба (Гомес 69), Хиншелвуд, Минте (Груда 69), Рюттер (Уэлбек 80), Митома (Марч 90), Педро.



Предупреждения: Жоэлинтон — Лэмпти, Уэбстер, Балеба. Гомес.



Удаления: Гордон 83 — Лэмпти 90.