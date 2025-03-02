Гордон будет дисквалифицирован на финал Кубка Лиги

Нападающий "Ньюкасла" Энтони Гордон пропустит финал Кубка Лиги из-за дисквалификации после своего удаления против "Брайтона" в Кубке Англии.

24-летний Гордон получил прямую красную карточку на 83-й минуте матча 5-го раунда Кубка Англии против "Брайтона" в воскресенье, ударив соперника по голове при борьбе в чужой штрафной.



Учитывая характер нарушения, теперь Гордону, который забил шесть голов и отдал пять результативных передач в этом сезоне Премьер-Лиги, полагается трехматчевая дисквалификация.



Этими тремя матчами станут противостояния с "Вест Хэмом" и "Брентфордом" в Премьер-Лиге, а также — и это худшая новость для "сорок" — финал Кубка Лиги против "Ливерпуля" 16 марта.



Добавим, самому Гордону это тоже будет максимально больно. Энтони является воспитанником другого мерсисайдского клуба, "Эвертона", а прошлым летом он едва не перешел в "Ливерпуль".



