Гордон будет дисквалифицирован на финал Кубка Лиги

Энтони Гордон Нападающий "Ньюкасла" Энтони Гордон пропустит финал Кубка Лиги из-за дисквалификации после своего удаления против "Брайтона" в Кубке Англии.

24-летний Гордон получил прямую красную карточку на 83-й минуте матча 5-го раунда Кубка Англии против "Брайтона" в воскресенье, ударив соперника по голове при борьбе в чужой штрафной.

Учитывая характер нарушения, теперь Гордону, который забил шесть голов и отдал пять результативных передач в этом сезоне Премьер-Лиги, полагается трехматчевая дисквалификация.

Этими тремя матчами станут противостояния с "Вест Хэмом" и "Брентфордом" в Премьер-Лиге, а также — и это худшая новость для "сорок" — финал Кубка Лиги против "Ливерпуля" 16 марта.

Добавим, самому Гордону это тоже будет максимально больно. Энтони является воспитанником другого мерсисайдского клуба, "Эвертона", а прошлым летом он едва не перешел в "Ливерпуль".


Метки Брайтон, Гордон, дисквалификации, Кубок Англии, Кубок Лиги, Ливерпуль, Ньюкасл

Автор mihajlo   

Дата 02.03.2025 19:00

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Последние комментарии:




  1. ilovemanutd 02.03.2025 19:21 # ilovemanutd
    Он с этой прической похож на женщину после длительного употребления различных веществ

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  2. forester-ibe 02.03.2025 19:14 # forester-ibe
    Ахахахах

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