Аморим объяснил, почему Антони так хорош в "Реал Бетис"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Рубен Аморим объяснил, почему вингер Антони выглядит совершенно другим игроком в "Реал Бетис".

Антони проявляет себя с лучшей стороны в "Реал Бетис" после перехода на правах аренды из "Юнайтед" в зимнее трансферное окно. Только накануне 25-летний испанец помог своей новой команде одержать победу 2:1 над "Реалом".



По мнению Аморима, все дело в том, что в Испании не такие высокие требования к физической готовности, как в Англии.



"Когда играешь против любой команды в Англии, к твоей физической готовности предъявляются высокие требования. Если ты не готов физически на отлично, у тебя будут большие сложности".



"Антони чувствует себя гораздо лучше в Испании сейчас. На то есть много факторов, но я гарантирую, что в первую очередь дело в физической активности", — сообщил Аморим TNT Sports.