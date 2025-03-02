Де Брюйне готов остаться в "Сити", потому что хочет попасть на ЧМ-2026

Амбиции насчет участия на своем третьем Чемпионате Мира стоят за готовностью полузащитника Кевина Де Брюйне продлить свое пребывание в "Манчестер Сити" на следующий сезон.

В данный момент Де Брюйне приближается к концу своего контракта и летом может стать свободным агентом.



В июне Де Брюйне исполнится 34 года, и этот сезон уже дал основания полагать, что экс-игрок "Челси" сдал в физическом плане.



Де Брюйне имеет на руках выгодные предложения из Саудовской Аравии и МЛС, однако Daily Mirror утверждает, что Кевин отчаянно хочет выступить за сборную Бельгии на Чемпионате Мира в США, Канаде и Мексике летом 2026, и игра на уровне Премьер-Лиги обеспечит ему наивысшие шансы для этого.



Учитывая этот фактор, Де Брюйне хотел бы продлить свое пребывание в "Сити", даже если его роль в команде Хосепа Гвардиолы в следующем сезоне будет ограниченной.



В данный момент Де Брюйне получает 375,000 фунтов в неделю, и "Сити" открыт к идее сохранить ветерана, если тот согласится довольствоваться 150,000 фунтов каждые семь дней в своем 11-м сезоне в клубе. Сверх этого "горожане" готовы предложить обширную шкалу бонусов.