Аморим считает, что Магуайра следует вызвать в сборную Англии

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Рубен Аморим считает, что его защитник Харри Магуайр заслуживает вызова в сборную Англии.

Уже совсем скоро новый рулевой сборной Англии Томас Тухель объявит имена игроков, вызванных на матчи против Албании и Латвии в рамках отбора к ЧМ-2026.



И хотя пять предыдущих сборов англичан Магуайр пропустил, Аморим считает, что Тухелю следует пригласить 31-летнего защитника.



"Я был бы очень рад за Харри. Думаю, он заслуживает этого".



"Он отличный парень. Думаю, ему все еще нужно прибавить, потому что, когда ты игрок, ты можешь прибавлять каждый раз. Но я думаю, в данный момент он весьма хорош. Он ощущается как лидер, который может помочь национальной команде. Поэтому я надеюсь, он окажется в национальной команде на предстоящие матчи", — цитирует Аморима Daily Mirror.