"Сити" отклонил запрос "Челси" насчет О'Райли

"Манчестер Сити" отклонил запрос "Челси" насчет полузащитника Нико О'Райли.

Накануне О'Райли неожиданно вышел на позицию левого защитника и своим дублем обеспечил "Сити" волевую победу 3:1 против "Плимута" в 5-м раунде Кубка Англии.



По информации журналиста Фабрицио Романо, лишь на исходе зимнего трансферного окна переманить О'Райли пытался "Челси", однако "Сити" отверг запрос насчет 19-летнего англичанина.



Как утверждает Романо, чемпионы Премьер-Лиги "не захотели терять контроль над будущим игрока".



Летом 2023 "Сити" уже отпустил в "Челси" одного продукта своей академии в лице Коула Палмера, и впоследствии у "горожан" появились все основания об этом пожалеть.