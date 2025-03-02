"Сити" отклонил запрос "Челси" насчет О'Райли

Нико О Райли "Манчестер Сити" отклонил запрос "Челси" насчет полузащитника Нико О'Райли.

Накануне О'Райли неожиданно вышел на позицию левого защитника и своим дублем обеспечил "Сити" волевую победу 3:1 против "Плимута" в 5-м раунде Кубка Англии.

По информации журналиста Фабрицио Романо, лишь на исходе зимнего трансферного окна переманить О'Райли пытался "Челси", однако "Сити" отверг запрос насчет 19-летнего англичанина.

Как утверждает Романо, чемпионы Премьер-Лиги "не захотели терять контроль над будущим игрока".

Летом 2023 "Сити" уже отпустил в "Челси" одного продукта своей академии в лице Коула Палмера, и впоследствии у "горожан" появились все основания об этом пожалеть.


Метки Манчестер Сити, О'Райли, Челси

Автор mihajlo   

Дата 02.03.2025 15:00

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