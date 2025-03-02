Гвардиола подтвердил, что Родри близок к возвращению в строй

Наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола подтвердил, что его полузащитник Родри близок к возвращению в строй.

Накануне стало известно, что Родри, порвавший крестообразные связки колена в сентябре, приступил к индивидуальным тренировкам на базе "Сити".



Перед тем, как потерять защитника Натана Аке в матче Кубка Англии против "Плимута", Гвардиола порадовался, что травмы сходят на нет, и даже отсутствующие Оскар Бобб и Родри должны вскоре вернуться.



"Мы не можем играть каждые три дня снова и снова, это слишком много матчей. И нам, конечно, нужны свежие ноги, нам нужна ротация".



"Прямо сейчас у нас полный подбор игроков, за исключением Оскара Бобба и Родри. Они оба близки к возвращению, и это первый раз, когда у нас более-менее полный подбор игроков. Если бы так было весь сезон, он сложился бы для нас по-другому", — цитирует Гвардиолу Daily Mirror.