Аморим поведал, стал ли он лучше как тренер в МЮ
Наставник "Манчестер Юнайтед" Рубен Аморим рассказал, сделал ли сложный старт карьеры на "Олд Траффорд" его лучше как тренера.
В своих первых 23 матчах в "Юнайтед" Аморим потерпел девять поражений. Сейчас "красные дьяволы" занимают только 14-е место в Премьер-Лиге.
Из-за удручающих результатов Аморим не может сказать, что стал лучше, но Рубен определенно многому научился.
"Стал ли я лучшее как тренер? Сложно сказать. Я не выигрываю матчи, поэтому я не чувствую, что стал лучше как тренер!"
"Потому что иногда тебе нужно проиграть, оказаться в плохой ситуации, чтобы вырасти. Вот что я почувствовал в эти три месяца".
"Я не умру, если проиграю три матча подряд. Вот чему я научился здесь. Я смогу сохранить свою энергию. Я многое узнаю о себе, но я все равно предпочитаю выигрывать матчи. Это ясно".
"Но мы выживаем и делаем все возможное. Сегодня это действительно тяжело, но это поможет нам в будущем", — цитирует Аморима Sky Sports.
02.03.2025 13:00
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