Аморим поведал, стал ли он лучше как тренер в МЮ

Наставник "Манчестер Юнайтед" Рубен Аморим рассказал, сделал ли сложный старт карьеры на "Олд Траффорд" его лучше как тренера.

В своих первых 23 матчах в "Юнайтед" Аморим потерпел девять поражений. Сейчас "красные дьяволы" занимают только 14-е место в Премьер-Лиге.



Из-за удручающих результатов Аморим не может сказать, что стал лучше, но Рубен определенно многому научился.



"Стал ли я лучшее как тренер? Сложно сказать. Я не выигрываю матчи, поэтому я не чувствую, что стал лучше как тренер!"



"Потому что иногда тебе нужно проиграть, оказаться в плохой ситуации, чтобы вырасти. Вот что я почувствовал в эти три месяца".



"Я не умру, если проиграю три матча подряд. Вот чему я научился здесь. Я смогу сохранить свою энергию. Я многое узнаю о себе, но я все равно предпочитаю выигрывать матчи. Это ясно".



"Но мы выживаем и делаем все возможное. Сегодня это действительно тяжело, но это поможет нам в будущем", — цитирует Аморима Sky Sports.