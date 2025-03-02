Бенитес ждет предложений из Премьер-Лиги

Бывший главный тренер "Ливерпуля", "Челси", "Ньюкасла" и "Эвертона" Рафаэль Бенитес заявил, что ждет предложений из Премьер-Лиги.

Бенитес находится без работы уже более года после своего увольнения из испанской "Сельты". Только прошлом месяце Рафаэль отказался возглавить бразильский "Ботафого".



"Ботафого" был одним из нескольких предложений, поступивший Бенитесу за последнее время, однако в приоритете у 64-летнего испанца находится Премьер-Лига.



Да, это было очень близко. Я очень хорошо поговорил с владельцем и спортивным директором. Они произвели на меня впечатление, потому что они очень амбициозны, но это слишком далеко".



"Ты должен проанализировать детали, а моя семья здесь. Я был очень рад, что они обратились, потому что мне понравилось, как они это сделали. Очень профессионально. И у них были очень хорошие идеи".



"У меня было много предложений на протяжении года. Но я всегда ждал Премьер-Лигу, потому что это лига, которая мне нравится. Ты должен выбрать правильную возможность, и я надеюсь, скоро она предоставится", — цитирует Бенитеса Liverpool Echo.