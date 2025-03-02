Аморим заявил, что некоторым игрокам придется покинуть МЮ

Рулевой "Манчестер Юнайтед" Рубен Аморим заявил, что некоторым его игрокам придется покинуть клуб после окончания сезона.

В зимнее трансферное окно первая команда "Юнайтед" получила лишь одного новичка в лице Патрика Доргу, тогда как Антони и Маркус Рэшфорд были отправлены в аренду.



Ожидается, что грядущим летом "Юнайтед" гораздо сильнее изменит свой облик, и Аморим уверяет, что ему будет легко сказать в лицо игрокам, которых он не хочет видеть в своей команде.



"Мы не можем говорить о том, что будет после окончания сезона, потому что предстоит сыграть еще много матчей. Но это и так ясно".



"Я не могу назвать эту ситуацию сложной, потому что каждый в футболе понимает, что иногда ты остаешься, а иногда тебе нужно уйти".



"Мне легко объяснить это игрокам. Если ты знаешь, как это объяснить, ты можешь это сделать. Мне нравится это делать, потому что я хочу быть честным".



"Мне нравится использовать свой опыт со времен, когда я сам был игроком. И когда ты честен с кем-либо, поначалу это тяжело, но затем они понимают".



"Поэтому я весьма честен со своими игроками. Они уже знают, что иногда вам нужно уйти в конце сезона", — цитирует Аморима Sky Sports.