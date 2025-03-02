Робинсон — цель номер один "Ливерпуля" среди левых защитников
Энтони Робинсон из "Фулхэма" остается целью номер один "Ливерпуля" среди левых защитников.
Ожидается, что грядущим летом "Ливерпуль" обзаведется новичком на левый фланг обороны, причем на замену не стагнирующему Энди Робертсону, а жаждущему играть регулярно Костасу Цимикасу.
По информации TBR Football, на радаре у "Ливерпуля" находятся Милош Керкез из "Борнмута", Райан Аит-Нури из "Вулверхэмптона" и Йоррел Хато из "Аякса".
Однако больше всего "Ливерпуль" хочет заполучить Робинсона. 27-летний игрок сборной США производит наиболее сильное впечатление на скаутов "красных" и выглядит лучшим вариантом по соотношению цены и качества.
В этом сезоне Премьер-Лиги Робинсон отдал 10 результативных передач — больше только у Мохамеда Салаха из "Ливерпуля".
02.03.2025 10:00
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