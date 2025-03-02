Компани хочет купить Вербрюггена в "Баварию"
Главный тренер "Баварии" Венсан Компани лично заинтересован в приобретении голкипера "Брайтона" Барта Вербрюггена грядущим летом.
Как сообщает Daily Mirror в эксклюзивном материале, Компани является огромным фанатом Вербрюггена, с которым ему довелось поработать в "Андерлехте".
Компани пытался заполучить Вербрюггена еще в свой предыдущий клуб "Бернли" летом 2023, но в то время борьбу за Барта выиграл "Брайтон", заключивший сделку с "Андерлехтом" стоимостью 16.5 млн. фунтов.
Утверждается, что сейчас Компани видит в Вербрюггене преемника для 38-летнего Мануэля Нойера, однако на пути к приобретению 22-летнего голкипера сборной Голландии у "Баварии" есть два препятствия.
Во-первых, Вербрюгген также находится на радаре у "Челси", для которого "Брайтон" стал главным поставщиком кадров в последние годы. Во-вторых, "чайки" готов затребовать за Барта 50 млн. фунтов.
02.03.2025 09:00
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