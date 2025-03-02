Аморим видит "ясный путь" к успеху МЮ
Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Рубен Аморим выразил уверенность, что его клуб находится на правильном пути на футбольном поле и за его пределами.
Ранее на этой неделе "Юнайтед" объявил, что сократит еще 150-200 сотрудников, дополнительно к 250, от которых клуб отказался прошлым летом.
Совладелец "Юнайтед" сэр Джим Рэтклифф продолжает урезать расходы клуба для стабилизации финансового положения, вызывая недовольство у фанатов своими непопулярными решениями.
Аморим в свою очередь расстраивает фанатов неудовлетворительными результатами матчей — "Юнайтед" занимает только 14-е место в Премьер-Лиге. Однако Рубен чувствует, что все эти трудные шаги необходимы, чтобы заложить фундамент будущих успехов.
"Я вижу ясный путь, я вижу его и у руководства. Они производят сложные изменения, которые не пользуются популярностью, но они производят их, потому что у них есть видение. Это ясно для меня".
"Но в будущем нам нужно показать какие-нибудь результаты. Потому что вы можете производить много изменений, но если у вас нет результатов, люди не будут чувствовать уверенность и счастье".
"Хорошая вещь в том, что у нас есть ясный путь. Сейчас это тяжело, но мы делаем вещи, чтобы достичь успеха в будущем", — цитирует Аморима Sky Sports.
02.03.2025 08:00
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Бля, вот настоящий шарлатан.. Я тоже вижу его "ясный путь".
Бабки доит пока можно. А там или Рэдклифф сдохнет или МЮ вылетит.
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